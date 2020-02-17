«Вегас» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз».



Ставка: меньше 7 шайб в матче за 1.70.



«Удивительно, как забуксовал Александр Овечкин, который в четырёх матчах подряд не может набрать ни одного очка, чтобы сделать дубль и достичь отметки в 700 голов за карьеру. Это прям какой-то реальный ступор. Вот в игре с «Аризоной» капитан «Вашингтона» нанёс аж восемь бросков в створ ворот. Но опять ничего.



В этих четырёх матчах «Кэпиталз» одержали лишь одну победу, потеряли первое место в лиге и в Восточной конференции. В общем, это похоже на спад.



А что происходит с «Вегасом»? Две победы в последних двух матчах – с «Сент-Луисом» (6:5 ОТ) и «Айлендерс» (1:0). Тут и от атаки выигрывали «Голден Найтс», и от обороны.



1.70 – я бы не стал гнаться за победой одной из команд. Но поставил бы от противного, взяв в основное время тотал меньше 6.5. То есть в этом матче мы не увидим семь и более шайб.



Если так произойдёт, мы в профите. Если нет и в игре случится град голов, то и Овечкин может один-два забить. Когда он возьмёт свою вершину 700, легче станет жить всем: и хоккеистам, и журналистам, и болельщикам, и самому Ови», — сказал Лысенков.



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