Эксперты: «Манчестер Сити» не выступит в Лиге чемпионов-2020/2021

На днях УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового fair play. Решение было принято на основании фактов о том, что клуб завышал свои спонсорские доходы в счетах, предоставленных УЕФА в период с 2012 по 2016 год. Англичане подали апелляцию в CAS и уверены, что ее удовлетворят. Букмекеры, однако, не верят в то, что команда Пепа Гвардиолы примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.



Поставить на то, что «Ман Сити» сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021, в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 10% вероятности. Сделать ставку на то, что английский клуб не выступит в еврокубках, можно за 1.05 (90%).



У «Ман Сити» есть две недели на то, чтобы подать апелляцию в CAS. Однако пока неизвестно, успеет ли суд принять решение до начала следующего сезона.



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