«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.66.



«Разумеется, «Ливерпуль» фаворит. Двухнедельная пауза не сказалась негативно на «Ливерпуле» — мерсисайдцы одержали очередную победу в выездной игре против «Норвича». Просто потрясающий у них показатель в АПЛ. Юрген Клопп говорит, что его команда не витает в облаках, не празднует победы, а спокойно готовится к следующему матчу. Парни одержимы своей игрой, своими результатами, одержимы тем, чтобы продолжать выигрывать.



У «Атлетико» ситуация похуже. Были большие кадровые потери, сейчас вроде бы многие должны вернуться в строй. Диего Симеоне очень давно работает в «Атлетико» и знает, как выстраивать стратегию двухматчевых противостояний. Думаю, что «Атлетико» понимает свой статус в паре с «Ливерпулем», но «Атлетико» может придушить «Ливерпуль», не дать ему разбежаться и сделать ставку на ответную игру на «Энфилде». Я вполне допускаю, что Симеоне думает о том, чтобы сыграть дома 0:0, а на выезде попробует какую-то ковыряшку запихнуть и может позволить себе пропустить один мяч. 1:1 на выезде за счёт гола на чужом поле – вполне подойдёт. Я вполне допускаю, что у Симеоне такие мысли есть, потому что если «Атлетико» сыграет против «Ливерпуля» в открытый футбол, а если «Атлетико» раскроется, то атака «Ливерпуля» нынешнюю оборону «Атлетико» разорвёт.



Мне кажется, что в первом матче будут шахматы, будет тактическая борьба. На мой взгляд, Симеоне даже при своих болельщиках раскрываться не будет, поэтому от этой игры большого количества голов я не жду. «Ливерпуль» после паузы будет постепенно добирать, поэтому постарается перенести решение задачи в этой паре на ответную встречу на «Энфилде», а в первом матче команды будут друг к другу присматриваться. Мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 2,5 за коэффициент 1,66. Не самый жирный, но вполне уверенный», — сказал Генич.



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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира «Ливерпуль» проводит выдающийся сезон, но «Атлетико» может нейтрализовать сильные стороны команды Клоппа.