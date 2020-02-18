«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: ТМ 5 за 1.48.
«В Казани «Ак Барс» сыграет против «Авангарда». Вполне может быть, что это репетиция финала Восточной конференции, поэтому надо подойти к этой игре, не смотря на те матчи, которые эти команды проводили до этого, но смотря на историю их взаимоотношений. Это уже шестая игра – пока 4-1 перевес на стороне «Авангарда», но последние матчи, как правило, низовые. Голевое пиршество здесь не намечается.
Я думаю, что в Казани нас ждёт суровый рисунок игры, с учётом того, что эти соперники вполне могут пересечься на поздних стадиях плей-офф. Думаю, что Хартли и Квартальнову важно сыграть от обороны, придумать какие-то там новинки для того, чтобы сдерживать атакующие линии соперника. В этой встрече я не жду много шайб, а жду любопытной тактической игры в обороне. Плей-офф все ближе – чего веселиться? Меньше 5 шайб в этом матче», — сказал Казанский.
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