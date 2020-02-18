Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на женскую индивидуальную гонку

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Ханна Эберг в топ-3 за 2.10.



«Чемпионат мира в самом разгаре! Следующую дисциплину смело можно назвать самой сложной – индивидуальная гонка на 15 км.



Ханна Эберг заняла 4-е место в пасьюте, теперь её желание смешивается с обидой за этот результат и она будет бежать с ещё большей мотивацией. На этапе в Поклюке шведка заняла второе место в индивидуалке. Ханна умеет собираться на подобные гонки, где на первое место выходит тактика и есть время подумать. Мой прогноз на то, что она займёт место с 1-го по 3-е.



Франциска Пройс в той же Поклюке была 5-й в индивидуальной гонке, а на этом чемпионате заняла 7-е место в пасьюте. У неё не такой быстрый ход, но в предстоящей дисциплине важно точно отстрелять, немка вполне может справиться с поставленной задачей и финишировать в топ-7.



Именитая норвежка Тириль Экхофф не имеет медали чемпионата мира в индивидуальной гонке, поэтому для неё это особый старт. В пасьюте она улучшила свои позиции на 39 мест (с 59 до 20) и промахнулась только на второй «стойке», но она проведёт работу над ошибками и сделает всё, чтобы забрать медаль. Я подстрахуюсь и поставлю на её попадание в пятёрку сильнейших.



Доротея Вирер после победы в спринте может по праву считаться одной из фавориток, но я думаю, что в первой тройке её не будет. Все спортсмены – максималисты, безусловно, но свою главную задачу Доротея уже выполнила – золотая медаль домашнего чемпионата мира», — сказала Зайцева.



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