Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.38.

«Ливерпуль» громит всех и уже практически стал чемпионом Англии. Вряд ли его сможет кто-то догнать. Сейчас подопечные Клоппа отправятся в Мадрид, чтобы попытаться в третий раз подряд оказаться в финале Лиги чемпионов. Игра практически безупречная, хоть есть и некоторые травмы. Настолько уверенно идёт “Ливер” по календарю в чемпионате Англии, что они даже могут позволить ослабить хватку.

Хотя мы об этом говорим всегда, когда делаем прогноз на матчи “Ливерпуля”. А он выпускает второй состав и всё равно выигрывает. Тем не менее ослабить хватку всё-таки вполне реально перед возвращением Лиги чемпионов. Мне кажется, что в целом в этой паре выиграет “Ливерпуль”, но сейчас я хочу сказать только о первой игре.

“Атлетико” занимает четвёртое место в чемпионате Испании, имея свои проблемы в Примере. Симеоне извиняется и говорит, что это его вина. Уверенности у команды и близко нет. Понятно, что “Атлетико” лишился группы звёзд, но потенциал у коллектива в атаке всё ещё есть. Но Диего не отошёл от своей страсти к оборонительной игре. И в этот раз игра с “Ливерпулем” будет снова от своих ворот с надеждой на контратаку. Я думаю, что мадридский клуб будет сушить игру. В группе они бились с “Ювентусом”. Если на выезде они проиграли, то дома они достойно сыграли вничью.

Последнее, что можно сказать в подтверждение моего прогноза, — “Атлетико” испытывает проблемы с командами, которые классом ниже. С равными или вышестоящими клубами они проявляют себя намного лучше. Так что я думаю, что в первой игре будет ничья», — сказал Гусев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира
«Ливерпуль» проводит выдающийся сезон, но «Атлетико» может нейтрализовать сильные стороны команды Клоппа.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020