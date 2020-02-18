«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.38.



«Ливерпуль» громит всех и уже практически стал чемпионом Англии. Вряд ли его сможет кто-то догнать. Сейчас подопечные Клоппа отправятся в Мадрид, чтобы попытаться в третий раз подряд оказаться в финале Лиги чемпионов. Игра практически безупречная, хоть есть и некоторые травмы. Настолько уверенно идёт “Ливер” по календарю в чемпионате Англии, что они даже могут позволить ослабить хватку.



Хотя мы об этом говорим всегда, когда делаем прогноз на матчи “Ливерпуля”. А он выпускает второй состав и всё равно выигрывает. Тем не менее ослабить хватку всё-таки вполне реально перед возвращением Лиги чемпионов. Мне кажется, что в целом в этой паре выиграет “Ливерпуль”, но сейчас я хочу сказать только о первой игре.



“Атлетико” занимает четвёртое место в чемпионате Испании, имея свои проблемы в Примере. Симеоне извиняется и говорит, что это его вина. Уверенности у команды и близко нет. Понятно, что “Атлетико” лишился группы звёзд, но потенциал у коллектива в атаке всё ещё есть. Но Диего не отошёл от своей страсти к оборонительной игре. И в этот раз игра с “Ливерпулем” будет снова от своих ворот с надеждой на контратаку. Я думаю, что мадридский клуб будет сушить игру. В группе они бились с “Ювентусом”. Если на выезде они проиграли, то дома они достойно сыграли вничью.



Последнее, что можно сказать в подтверждение моего прогноза, — “Атлетико” испытывает проблемы с командами, которые классом ниже. С равными или вышестоящими клубами они проявляют себя намного лучше. Так что я думаю, что в первой игре будет ничья», — сказал Гусев.



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