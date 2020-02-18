«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и забьет минимум 2 мяча за 1.95.



«Немецкая команда находится в нестабильном состоянии – она может разгромить «Айнтрахт», а до этого проиграть «Байеру» 3:4 в чемпионате и 2:3 «Вердеру» в Кубке Германии. Добавим сюда, что в последних четырёх матчах групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Люсьена Фавра пропустили в общей сложности 8 мячей. Ко всему прочему у дортмундцев не будет в составе Ройса, в непонятном состоянии Брандт и Делэйни. Всё это сказывается на результате данного противостояния. С учётом всех турниров во всех матчах «Боруссия» выиграла всего четыре раза.



У «ПСЖ» форма намного серьёзнее – в Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля сумела пять раз обыграть своих соперников в шести матчах. 23 матча подряд парижане не проигрывают с учётом всех турниров, одержав 20 побед. В последних шести матчах Лиги чемпионов также «ПСЖ» не проигрывал. Кроме этого, команда забивает минимум два гола в последнем 21 из 22 матчей.



С учётом возвращения в состав свежих, не игравших в матче с «Амьеном» Кемпембе, Менье, Неймара, Мбаппе, Сарабии, парижане будут свежими и голодными для достижения нужного результата. Я предпочту поставить на то, что гости не проиграют при условии, что забьют не менее двух мячей. ФОНБЕТ нам даёт коэффициент 1,95», — сказал Неценко.



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