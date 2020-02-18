Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно будет смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.



Расписание чемпионата



18 февраля, вторник



Индивидуальная гонка, женщины.



19 февраля, среда



Индивидуальная гонка, мужчины.



20 февраля, четверг



Сингл-микст.



22 февраля, суббота



Эстафета, женщины



Эстафета, мужчины.



23 февраля, воскресенье



Масс-старт, женщины



Масс-старт, мужчины.



Сегодня состоится женская индивидуальная гонка. От сборной России примут участие Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Начало запланировано на 16:15 мск.



По оценке букмекеров, у россиянок практически нет шансов выиграть. Поставить на победу Екатерины Юрловой-Перхт можно с коэффициентом 35.00. Это примерно 3% вероятности. За 50.00 (2%) можно сделать ставку на успех Ларисы Куклиной или Ирины Старых. Фавориты букмекеров — Ханна Эберг из Швеции и итальянка Доротея Вирер. На викторию любой из них можно сделать ставку с коэффициентом 5.50.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.