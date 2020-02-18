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Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы
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Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно будет смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.

Расписание чемпионата

18 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, женщины.

19 февраля, среда

Индивидуальная гонка, мужчины.

20 февраля, четверг

Сингл-микст.

22 февраля, суббота

Эстафета, женщины

Эстафета, мужчины.

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

Масс-старт, мужчины.

Сегодня состоится женская индивидуальная гонка. От сборной России примут участие Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Начало запланировано на 16:15 мск.

По оценке букмекеров, у россиянок практически нет шансов выиграть. Поставить на победу Екатерины Юрловой-Перхт можно с коэффициентом 35.00. Это примерно 3% вероятности. За 50.00 (2%) можно сделать ставку на успех Ларисы Куклиной или Ирины Старых. Фавориты букмекеров — Ханна Эберг из Швеции и итальянка Доротея Вирер. На викторию любой из них можно сделать ставку с коэффициентом 5.50.

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