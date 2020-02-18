«Атлетико» — «Ливерпуль»: ставка Александра Вишневского на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и забьёт за 1.52.



«Ливерпуль» приезжает на «Ванда Метрополитано» в прекрасном состоянии – нет травм, нет дисквалификаций, есть 25 побед в 26 турах АПЛ, есть 25 очков преимущества над «Манчестер Сити» в турнирной таблице. Уже через четыре-пять туров «Ливерпуль» станет чемпионом, команда этого заслуживает, показывает потрясающий футбол. Кто сможет остановить эту «красную машину» в Европе?



Мне кажется, что в прошлом или позапрошлом сезоне «Атлетико» это было бы по силам сделать, потому что в двухматчевых противостояниях «Атлетико» мог обыграть кого угодно. Но сейчас «Атлетико» проводит худший сезон за всё время работы Диего Симеоне в Мадриде. Проблем предостаточно, в первую очередь они в атаке – «Атлетико» очень мало забивает. В последних двух турах Ла Лиги на месте нападающих выходили полузащитники, потому что Мората был травмирован, под вопросом участие Диего Косты и Жоао Феликса – непонятно до конца, успеют ли они восстановится к матчу с «Ливерпулем». Даже если успеют, то вряд ли они будут в лучшем состоянии. С атакой у мадридцев большие проблемы, стандарты уже не так хороши. Недавно я видел плохую статистику по дальним ударам – команда занимает третье место с конца по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной площади. Их очень мало. Огромные проблемы с построением игры в центре поля. Недавно вернулся в строй капитан команды Коке, которого очень не хватало. Без него «Атлетико» пребывал просто в ужасающем состоянии. С его возвращением «Атлетико» стал уже не так скверно выглядеть, но до лучших образцов своей игры ему далеко.



Самые главные две слабые позиции, которые есть у «Атлетико», — это два фланга обороны. Всегда на этих позициях в команде были классные игроки, а сейчас просто какая-то катастрофа. Справа травмировался Триппьер, поэтому там сыграет Врсалько или Ариас – в любом случае будет тяжело, позиция будет провисать. Ещё больше провисает позиция левого латераля. Там просто катастрофа, потому что бразилец Лоди не справляется, боюсь, что Салах при поддержке Александер-Арнольда устроит что-то страшное на своём фланге. Здесь красные будут иметь большое преимущество.



Владение мячом будет полностью за «Ливерпулем», команда будет свободно себя чувствовать. Все фантастические серии без пропущенных голов, которые были у «Атлетико» в Лиге чемпионов, они относятся к прошлому «Атлетико», когда была другая оборона. Центр обороны, кстати говоря, по-прежнему хорош, есть великолепный вратарь Облак. С этим проблем нет, но фланги обороны, опорная зона, вся полузащита и атака неважные.



Можно поставить здесь на то, что «Ливерпуль» пройдёт в следующий этап. Если даже в первом матче случится ничейка, то на своём поле «Ливерпуль», скорее всего, уверенно обыграет «Атлетико».



Что касается ставки конкретно на первую игру в Мадриде, то я изначально хотел порекомендовать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (0), на которую был коэффициент 1.77. Но сейчас коэффициент уже 1.65. Не уверен, что с таким коэффициентом игра стоит свеч, поэтому я присмотрел другую ставку – «Ливерпуль» забьёт и не проиграет. Да, коэффициент меньше, но с точки зрения коэффициента и вероятности прохода мне эта ставка нравится больше. Я думаю, что «Ливерпуль» забьёт на чужом поле, учитывая проблемы «Атлетико» в центре поля и флангах обороны. «Ливерпуль» забьёт и вряд ли проиграет», — сказал Вишневский.



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