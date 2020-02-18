«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 3.52.
«Нужно напомнить, как команды вообще дошли до плей-офф, ведь их путь был совершенно разный. “ПСЖ” не имел никаких проблем в группе, добившись пяти побед. В этих матчах парижане пропустили всего лишь два мяча. Такого результата нет ни у одного другого клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Совершенно другая ситуация у “Боруссии”, которая с трудом вышла из группы. Сравнивать по количеству пропущенных мячей Париж и Дортмунд даже не стоит, ведь немцы пропускали больше одного мяча в трёх из последних четырёх матчей ЛЧ. А если не брать еврокубки, то и у себя в Бундеслиге они ужасно проиграли “Байеру” со счётом 3:4.
“ПСЖ” делает ставку на победу в Лиге чемпионов. Париж уже даже не очень интересует Лига 1, так как они постоянно одерживают в ней победу. Поэтому перед матчем с “Боруссией” они могут дать отдохнуть своим лидерам, например Неймару. А у Дортмунда есть потеря. На поле не выйдет травмированный капитан Ройс. Но и без него у “Боруссии” не менее мощная атака, чем у “ПСЖ”. У них есть Холанд, который в шести матчах забил восемь мячей. Удачная покупка! Можно о нём говорить как о лидере атаки. В этом смысле будет очень интересная игра, хоть “Боруссия” и не станет раскрываться.
У себя дома “Боруссия” вообще представляется крепким орешком, который не каждый может раскусить. Давайте хотя бы вспомним ничью в группе с “Барселоной” со счётом 0:0. Но “ПСЖ” забивает уже 21 матч подряд. У немцев есть и свои достижения — они забивают уже 12 матчей подряд.
Я делаю ставку на то, что “ПСЖ” не проиграет, но тотал забитых мячей будет меньше 2,5 голов», — сказал Гусев.
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