«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на встречу 1/8 финала ЛЧ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 2.50.



«Это будет третья встреча команд в рамках Лиги чемпионов и вторая — в плей-офф. Впервые они сошлись на групповом этапе осенью 2008 года, оба матча завершились вничью со счётом 1:1. Оба клуба вышли в плей-офф. «Атлетико» был выбит уже в 1/8 финала, а «Ливерпуль» в четвертьфинале. Это я говорю про 2008-2009 год. Второй раз соперники встречались уже в полуфинале Лиги чемпионов, тогда испанцы сумели взять верх по сумме двух матчей за счёт гола, забитого на «Энфилде» в овертайме 1:0, 1:2.



В нынешнем розыгрыше «Атлетико» финишировал вторым в группе D после «Ювентуса». «Атлетико» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов шесть раз, четырежды он пробивался выше.



«Ливерпуль» занял первое место в группе I. Красные прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов в третий раз подряд и восьмой раз за всю историю. В шести случаях они проходили дальше. Такие факты.



«Ливерпуль» практически обеспечил себе звание чемпиона страны, теперь он может сосредоточиться на международной арене. Команда Юргена Клоппа проводит просто фантастический сезон, став уже чемпионом мира среди клубов. Вот-вот они завоюют своё первое чемпионство в АПЛ, Это будет 19-е чемпионское звание.



«Атлетико», прямо скажем, не может похвастаться большими успехами. По Сеньке и шапка. Во всяком случае в четвёрке «Атлетико» идёт, но о чемпионском титуле забыто уже давно. “Матрасники”, кстати, очень неплохо играют на своём поле в Примере. Всего одно поражение они потерпели в родных стенах, отлично играя в обороне, они пропустили меньше всего голов. На групповом этапе Лиги чемпионов «Атлетико» в трёх домашних матчах выиграл два в сухую у «Байера» и нашего «Локо», а ещё сыграл вничью 2:2 с «Юве». Вот так выступает «Атлетико» дома.



Я рекомендую вам поставить на победу «Атлетико» с форой (0)», — сказал Елагин.



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