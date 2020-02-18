«Боруссия» Д — «ПСЖ»: ставка Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Д — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.93.
«Незаметненько прошло время, и вот уже у нас матчи Лиги чемпионов. Начинаем с матча «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Томас Тухель против своей бывшей команды. Мы помним, что Тухель уходил из Дортмунда не совсем, так скажем, по-доброму, разругался с руководством. Для него это принципиальная встреча.
Мне кажется, нынешний «ПСЖ» обладает всеми ресурсами, чтобы добраться как минимум до финала нынешней Лиги чемпионов. Все кармические вещи уже позади, включая 1:6 от «Барселоны» и поражение от «МЮ». Думаю, «ПСЖ» забросит дела в Лиге 1, где у него все хорошо, и сконцентрируется на Лиге чемпионов.
Матч выездной, но мы помним, как неплохо Париж выстраивал игру в гостях в этой Лиге чемпионов. Да, может быть, не всё получалось с «Реалом», мадридцы были сильнее, но Париж все равно не проиграл. Мне кажется, для нынешнего состава парижан абсолютно без разницы, где играть. Играть команда будет ярко и результативно. Забивает Париж сам и позволяет забивать соперникам.
«Боруссия» довольно много в этом сезоне пропускает. Да, не пропустили от «Айнтрахта» в последнем туре, но там Франкфурт сыграл беззубо.
Думаю, матч должен получиться результативным. С таким подбором игроков в атаке Париж не будет отсиживаться сзади. Ну а Дортмунд будет рассчитывать на контратаки. Получится ли реализовать? Вопрос. Париж, на мой взгляд, не проиграет и мячей будет минимум три. Мой прогноз — «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча» за 1,93», — сказал Генич.
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