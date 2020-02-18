«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.05.



«Одна из центральных пар на этой стадии Лиги чемпионов. Но, на мой взгляд, первая игра не станет решающей. У «Ливерпуля», конечно, хорошие эмоции от посещения мадридского стадиона, на котором он выиграл Лигу чемпионов. Но здесь команда Клоппа наверняка будет играть максимально внимательно. Понятно, что «Ливерпуль» сейчас будет делать ставку на Лигу чемпионов, Премьер-лига фактически выиграна. Но если посмотреть на игру «Ливерпуля» в последнее время, то она не очень яркая. Чаще всего «Ливерпуль» побеждает 1:0 или 2:0.



В принципе в том же стиле играет и «Атлетико». Забивает мало, пропускает тоже не очень много. Последний матч с «Валенсией» стоит особняком (2:2).



Но здесь явно никто не будет стремиться рисковать. «Атлетико» совсем засушит игру, «Ливерпуль» тоже не полезет вперёд. Поэтому выберу вариант «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Повторюсь, жду, что более открытый матч будет уже в Ливерпуле», — сказал Титов.



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