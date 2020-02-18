«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу 1/8 финала ЛЧ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют за 1.50.
«На мой взгляд, «ПСЖ» является фаворитом предстоящего матча, да и всего противостояния. Французский клуб серьёзно настроен на победу в Лиге чемпионов. Во внутреннем первенстве команда не выкладывается на все сто процентов, ведь большинство соперников в чемпионате гораздо ниже классом. А вот в играх главного клубного турнира Европы парижане очень сконцентрированы и показывают футбол очень высокого уровня.
«Боруссия» проводит очень неплохой сезон. Команда во многих матчах играет довольно рационально и прагматично, не так ярко, как мы привыкли ожидать от неё. Особенно это касается игр в Лиге чемпионов. Учитывая статус соперника по 1/8 финала, я ожидаю от дортмундцев именно такой футбол. Тем не менее я думаю, что в первой встрече обе команды смогут отличиться, ведь класс атакующих футболистов обоих клубов очень высок», — сказал Непомнящий.
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