«Атлетико» – «Ливерпуль»: прогноз Жорди Гратакоса на игру плей-офф ЛЧ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» – «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.



«Одно из самых интересных противостояний на этом этапе. «Ливерпуль» – действующий обладатель трофея. В АПЛ, скорее всего, уже ничего не помешает ему взять чемпионство. Для меня они фавориты, их знаменитая тройка находится в прекрасной форме. Командная игра мерсисайдцев поражает, я считаю красных чуть ли не лучшим клубом мира прямо сейчас. Оборона демонстрирует сверхнадёжную игру, хозяевам придётся невероятно тяжело, чтобы забить хотя бы гол.



Атмосфера в Испании будет потрясающей, как и всегда. «Атлетико» вылетел из внутреннего Кубка, в чемпионате о первом месте никто даже и не говорит, поэтому ЛЧ – последний шанс в этом сезоне, чтобы занести его себе в актив. Большие проблемы в атаке и на позиции левого защитника. Лоди не всегда хорош в оборонительном плане, с «Ливерпулем» такой вариант будет крайне авантюрным. Отсутствие Косты сильно понижает атакующий потенциал хозяев, даже интересно, как мадридцы будут создавать опасные моменты.



Несмотря на то что «Атлетико» играет дома, нет ощущения их преимущества, как это было раньше», — сказал Гратакос.



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