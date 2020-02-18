«Атлетико» – «Ливерпуль»: ставка Отара Кушанашвили с коэффициентом 8.50 на матч ЛЧ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» со счётом 2:1 за 8.50.



«Что мне кажется важным в этой игре? Какие релевантные слова нужно произнести? Отарик возвращается к тому делу, которое получается у него хуже всего. Но так считаете только вы.



“Ливерпуль” необыкновенно хорош в этом сезоне. Этот “Ливерпуль” едет в гости к команде, даже тренер которой выглядит растерянным. Я про Диего Симеоне. Он подписал новый контракт, а команда не играет. И сейчас можно тысячу доводов привести, что им просто не везет и по ожиданным очкам они должны быть выше, но всё это из разряда “если бы у бабушки было кое-что, она была бы дедушкой”. Симеоне оказался не в состоянии пережить уход Гризманна и ещё парочки лидеров, которые внешним видом напоминают пропитого Олега Газманова.



И к нему в гости едет немец, даже дубль которого переигрывает большие команды. А ещё Клопп — это любимец фортуны. “Ливерпуль” ещё ни разу не проиграл в английской Премьер-лиге в этом сезоне, хоть уже и встречался со всеми топовыми клубами. Зато терпел поражения в Лиге чемпионов от фиг пойми кого. Но сейчас им улыбнулась удача, так как их соперником с одной стороны будет именитый клуб, но абсолютно без формы.



Можно обыграть “Атлетико”, чтобы козырять этим результатом. А про их кондиции умолчать, и всё. Тем более какими бы кончеными хозяева поля ни были, но как минимум гол они обязаны забить. На “Энфилде” им такое точно не светит, так что нужно пытать счастье на домашней арене. Ставлю на 2:1 в пользу «Ливерпуля», — заявил Кушанашвили.



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«Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз: Симеоне остановит лучший клуб мира «Ливерпуль» проводит выдающийся сезон, но «Атлетико» может нейтрализовать сильные стороны команды Клоппа.