«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и меньше 5 голов в матче за 1.91.



«“ПСЖ” — очевидный фаворит в этой паре. Парижане могут уже спокойно готовиться к матчам Лиги чемпионов, так как в чемпионате страны всё понятно. Не обращайте внимание на матч с “Амьеном”, где было 4:4. Дело в том, что в Дортмунде у парижан выйдет несколько иной состав.



У “Боруссии” совсем другая ситуация. Идёт отчаянная борьба за попадание в первую четвёрку, хоть не исчезли и мечты о чемпионстве. Но команда очень нестабильна, очень много проблем в обороне. Отсюда и проигрыш в матче с “Байером”, и вылет из Кубка Германии после пригрыша “Вердеру”. Кроме того, Томас Тухель очень хорошо знает “Боруссию”. Думаю, он внимательно следит за немцами и знает, как использовать слабые места соперника.



От этого матча ждут высокой результативности, но я бы пошел от обратного. “ПСЖ” прекрасно понимает, что судьба этой пары решится в Париже. Тухель знает, что “Боруссия” очень опасна на своём поле и что у Дортмунда крайне опасная атака. Парижанам не нужно устраивать перестрелку именно в первом матче. Наверное, стоит сыграть рационально и аккуратно, добиться нужного результата. А в ответной встрече всё решить.



А если посмотреть на игру с точки зрения Люсьена Фавра? Он прекрасно знает: если команда раскроется и пойдет вперёд, “ПСЖ” может забить больше одного мяча. Помните, как “Боруссия” играла дома с “Барселоной”? Немцы пытались играть строго в обороне, а только потом думали об атаке. Мне кажется, именно такой сценарий возможен и в матче с французами, чтобы не пропустить много голов дома. Дортмунд будет использовать прессинг, но при этом действовать очень компактно на своей половине поля, рассчитывая на контратаки.



Мне кажется, первый матч не будет результативным. “ПСЖ” сильнее и по составу, и игра у них более сбалансированная. Ставлю на Х2 + тотал меньше 4,5 гола. Команды могут забить два-три мяча, но не больше».

«Боруссия Д» — «ПСЖ». Прогноз: Холанд утрёт нос Неймару и Мбаппе С норвежцем «Боруссия» забила 24 гола в шести матчах, а «ПСЖ» во Франции пропускает даже от аутсайдеров.