«Атлетико» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ливерпулем».
Ставка: обе забьют за 2.01.
«Очень важная для Симеоне статистика — «Атлетико» в этом сезоне в домашних матчах этого турнира каждый раз забивает. В этом плане у «Ливерпуля» все тоже очень неплохо — 29 мячей забито в ЛЧ. В фантастической форме Садио Мане, который только что принес победу в матче против «Норвича», а в ЛЧ у него 10 мячей в 14 играх.
У «Атлетико» в последнее время статистика не очень хорошая — довольно много низовых матчей и не очень уверенная игра в обороне. Поэтому атакующее ливерпульское трио разберется с обороной «Атлетико», но и у Симеоне есть кому забивать. «Обе забьют» в этой встрече беру. А на «Энфилде» все и решится», — сказал Казанский.
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