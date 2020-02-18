«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Боруссия» Д — «ПСЖ».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.98.
«Лига чемпионов возвращается, понятно, что была довольно долгая пауза, но команды играли в своих национальных чемпионатах.
Я бы не отдавал, по крайней мере в первом матче, предпочтение Парижу, потому что у «Боруссии» есть очень качественный состав и мотивация на Лигу чемпионов. Поэтому я уверен, что дортмундцы дадут бой.
Понятно, что Лига чемпионов — турнир абсолютно непредсказуемый, поэтому я бы не делал ставку на исход этого матча. Я бы взял голы. Потому что и «Боруссия» играет в атакующий футбол — много забивает и пропускает, ну и «ПСЖ» этим отличается, особенно если учесть его последний матч в чемпионате Франции (4:4 с «Амьеном»).
Я бы даже взял тотал больше 3,5 в этом матче. Мне кажется, можно рисковать, тем более Лига чемпионов приучила нас к этому в последние годы», — сказал Арустамян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 18 февраля 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:53
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 17 февраля 2020
-
21:00
-
20:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30