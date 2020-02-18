«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз и ставка Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Боруссия» Д — «ПСЖ».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.98.



«Лига чемпионов возвращается, понятно, что была довольно долгая пауза, но команды играли в своих национальных чемпионатах.



Я бы не отдавал, по крайней мере в первом матче, предпочтение Парижу, потому что у «Боруссии» есть очень качественный состав и мотивация на Лигу чемпионов. Поэтому я уверен, что дортмундцы дадут бой.



Понятно, что Лига чемпионов — турнир абсолютно непредсказуемый, поэтому я бы не делал ставку на исход этого матча. Я бы взял голы. Потому что и «Боруссия» играет в атакующий футбол — много забивает и пропускает, ну и «ПСЖ» этим отличается, особенно если учесть его последний матч в чемпионате Франции (4:4 с «Амьеном»).



Я бы даже взял тотал больше 3,5 в этом матче. Мне кажется, можно рисковать, тем более Лига чемпионов приучила нас к этому в последние годы», — сказал Арустамян.



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