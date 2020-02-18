Бой Уайлдер — Фьюри 2: прогноз на реванш 23 февраля 2020, ставки и коэффициенты

22 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. На кону в этом поединке будет стоять чемпионский титул в тяжелом весе (свыше 90.7 килограмма) по версии WBC.



По оценке букмекеров, небольшой фаворит — Уайлдер. Поставить на его победу в поединке можно с коэффициентом 1.82. Это примерно 50% вероятности. Шансы Фьюри аналитики оценили коэффициентом 2.06 (47%). На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 22.00 (3%).

Боксеры уже встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился ничьей.



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