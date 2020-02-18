ФОНБЕТ подвел итоги Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ

Вечером 16 февраля состоялся Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Победителем матча стала команда «Звёзды мира». Основное время завершилось со счётом 147:147, а в овертайме сильнее оказались легионеры — 164:162.



Победителем конкурса трёхочковых во второй раз подряд стал Виталий Фридзон. В первом раунде Виталий набрал 16 очков, а в финале обошёл Бранко Мирковича. За победу в конкурсе Фридзон получил от букмекерской компании ФОНБЕТ сертификат на 500 000 рублей. Как и в прошлом году, Виталий пожертвовал выигрыш на благотворительность.



“Всегда рад играть в Матче всех звёзд, поэтому ещё раз хочу поблагодарить Лигу ВТБ за предоставленную возможность. Отличная атмосфера, множество старых друзей и, конечно, крутое шоу. Само собой, мне хотелось защитить титул лучшего снайпера в конкурсе трёхочковых бросков. Не всё залетало в первом раунде, но получилось выйти в финал, где было прямо «на тоненького». Бранко взял хороший темп, и я смог сравнять счёт только последним «маниболом». В решающей попытке уже не пошло у Мирковича. Очень рад снова выиграть в этом конкурсе.

Важно, чтобы подобное мероприятие преследовало не только развлекательные цели, но и делало счастливыми нуждающихся людей. Поэтому здесь не может быть никаких вариантов: как и в прошлом году, отправлю призовые деньги на благотворительность.



По игре могу отметить, что это был, пожалуй, лучший Матч всех звёзд – по результативности и по интриге. Не столь важно, кто сегодня победил. Важно, что матч, на мой взгляд, получился очень интересным”, — заявил Фридзон после победы.



Официальным спонсором Матча всех звёзд выступила букмекерская компания ФОНБЕТ. При поддержке компании шоу посетили спортсмены Специальной олимпиады России и подопечные московского психоневрологического диспансера № 11.



Для болельщиков ФОНБЕТ организовал конкурс прогнозов. Участники оставляли прогнозы на исход Матча всех звёзд и MVP встречи, победителей конкурсов данков и трёхочковых. Три лучших прогнозиста получили мяч и два комплекта игровой формы Матча всех звёзд с автографами баскетболистов.



“Конкурс трёхочковых получился очень интересным для болельщиков в этом году – в финале снайперам пришлось провести даже дополнительный раунд. И Виталий Фридзон, и Бранко Миркович заслуживали победы, все решилось в финальной перестрелке. Поздравляю Виталия Фридзона из «Локомотива-Кубани» с заслуженной победой и наградой от ФОНБЕТ”, — добавила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.



“Нам было важно поддержать Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ. Это событие – настоящий праздник для всех любителей баскетбола. Спасибо всем болельщикам за полный зал и поддержку игроков. Мы совместно с лигой постарались сделать шоу современным и интересным, чтобы оно запомнилось зрителям на стадионе и у экранов.



Хотим поблагодарить лигу в организации поездки на матч для спортсменов Специальной олимпиады России и подопечных московского психоневрологического диспансера № 11. Для нас важно помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы поддерживаем инициативу Виталия Фридзона отдать свой выигрыш в благотворительный фонд «Анастасия», — подчеркнула директор по маркетингу ФОНБЕТ Алина Якиревич.