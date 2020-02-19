Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Чемпионат мира по биатлону — 2020 сегодня: прогнозы, ставки и коэффициенты

Чемпионат мира по биатлону — 2020 сегодня: прогнозы, ставки и коэффициенты
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира по биатлону — 2020 состоится мужская индивидуальная гонка. От сборной России в гонке примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Начало запланировано на 16:15 мск.

По оценке букмекеров, Александр Логинов — в числе претендентов на победу. Поставить на его успех можно с коэффициентом 7.10. Это примерно 12% вероятности. Шансы Евгения Гараничева аналитики оценили коэффициентом 100.00 (1%). Главные претенденты на победу, по оценке экспертов, — норвежец Йоханнес Бе (коэффициент 2.50) и француз Мартен Фуркад (3.80).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020