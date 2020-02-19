Букмекеры: шансы «ПСЖ» и «Боруссии» равны после первого матча 1/8 финала ЛЧ
Вчера состоялся первый матч двухматчевого противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ». Немцы одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. Парижане смогли ответить только одним голом Неймара.
По оценке букмекеров, после первого матча шансы практически равны. Поставить на то, что в четвертьфинал пройдёт «ПСЖ», можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 51% вероятности. Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей сильнее окажется «Боруссия», можно за 1.95 (49%).
Ответный матч противостояния пройдёт 11 марта в Париже, на стадионе «Парк Де Пренс».
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