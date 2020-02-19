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«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: по какому каналу покажут матч, ставки и коэффициенты
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Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, шансы команд в первом матче практически равны. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 2.65. Это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на успех немецкого клуба можно с коэффициентом 2.75 (36%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.50 (28%).

Ответный матч в Германии состоится 10 марта.

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