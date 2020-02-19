«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: ставка Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.86.
«Поговорим о матче, который пройдёт на лондонском стадионе «Тоттенхэм Стэдиум». Это особенная земля в Лиге чемпионов, потому что больше мячей ни на каком другом стадионе в Европе зрители не видели. Было 20 голов – 11 забил «Тоттенхэм», 9 он пропустил. Развесёлая земля, думаю, что и матч будет такой же, потому как «РБ Лейпциг» тоже верховая команда. Если мы посмотрим, то 8 из 10 встреч для «Лейпцига» в последнее время заканчивается как раз тремя и больше забитыми мячами.
Будет весело, я гарантирую. «Тоттенхэм» не так здорово играет в обороне и весело играет впереди, хотя есть вопросы по участию в матче Сона. Этот трофей Жозе Моуринью может зацепить, только выигрывая домашние матчи и забивая много мячей. В Лейпциге будет совсем другая игра, она будет похожа на шахматы.
Здесь я жду фестиваль забитых мячей – «обе забьют» и тотал больше 2,5 зайдут достаточно легко», — полагает Казанский.
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