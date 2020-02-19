«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Аталанта» — «Валенсия» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.15.



«Первая идея, которая напрашивается здесь, это ставить на тотал больше, как и всегда на матчах с участием «Аталанты». Команда из Бергамо на протяжении двух подряд сезонов показывает интересную, зрелищную игру в атаке, очень много забивает, при этом прилично пропускает. Я ради интереса посмотрел, сколько раз в нынешнем сезоне было матчей у «Аталанты» с менее чем двумя голами. Оказалось, что за все турниры таких матчей у «Аталанты» был ровно один. Это игра в Генуе против «Сампдории» — не знаю, что там случилось, может быть, мяч забыли вынести на поле. Во всех остальных играх в матчах «Аталанты» забивалось не менее двух голов. Очень часто там играет даже тотал больше 5,5 и прочие ставки, нацеленные на высокую результативность.



Недавно я съездил в Неаполь на матч «Наполи» — «Аталанта», увидел игру, которая закончилась со счётом 2:2, а по игре всё могло закончиться ничьей 5:5. Очень много голевых моментов в каждой игре с участием «Аталанты», я периодически их смотрю, и каждый раз поражаюсь, как часто создаются голевые моменты у ворот соперников. Логично предположить, что игра будет результативной, тем более что у «Валенсии» очень большие проблемы в обороне. Во-первых, Гарай травмировался до конца сезона, а это ведущий защитник «Валенсии». Его постоянный напарник Габриэль Паулиста пропустит игру – он дисквалифицирован. Без двух своих основных защитников придётся тяжеловато «Валенсии» против мощной атакующей «Аталанты». Думаю, что «Аталанта» может назабивать очень много голов – «Валенсии» хорошо бы не проиграть крупно, чтобы можно было отыграться на «Месталье».



В любом случае игра будет результативной, жду голов в первую очередь от «Аталанты», но думаю, что «Валенсия» тоже забьёт. Я выбрал такую ставку – «обе забьют» и «Аталанта» не проиграет. Думаю, что «Валенсии» будет сложно рассчитывать на победу, несмотря на то что «Валенсия» одержала много классных выездных побед, набрав в гостях в групповом раунде Лиги чемпионов больше очков, чем дома. Помимо проблем в обороне есть проблемы на правом фланге, где основным стал итальянец Флоренци, который заболел. Придётся затыкать эту брешь кем-то ещё, ослабляя среднюю линию. Думаю, что выбранная ставка имеет хорошую вероятность выигрыша», — сказал Вишневский.



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