Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно будет смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.



Расписание чемпионата



19 февраля, среда



Индивидуальная гонка, мужчины.



20 февраля, четверг



Сингл-микст.



22 февраля, суббота



Эстафета, женщины



Эстафета, мужчины.



23 февраля, воскресенье



Масс-старт, женщины



Масс-старт, мужчины.



Сегодня, 19 февраля, состоится мужская индивидуальная гонка. От сборной России в гонке примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Начало запланировано на 16:15 мск.



По оценке букмекеров, Александр Логинов — в числе претендентов на победу. Поставить на его успех можно с коэффициентом 7.10. Это примерно 12% вероятности. Шансы Евгения Гараничева аналитики оценили коэффициентом 100.00 (1%). Главные претенденты на победу, по оценке экспертов, — норвежец Йоханнес Бе (коэффициент 2.50) и француз Мартен Фуркад (3.80).



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