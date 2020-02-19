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Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира по биатлону — 2020: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы
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Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно будет смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.

Расписание чемпионата

19 февраля, среда

Индивидуальная гонка, мужчины.

20 февраля, четверг

Сингл-микст.

22 февраля, суббота

Эстафета, женщины

Эстафета, мужчины.

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

Масс-старт, мужчины.

Сегодня, 19 февраля, состоится мужская индивидуальная гонка. От сборной России в гонке примут участие Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Начало запланировано на 16:15 мск.

По оценке букмекеров, Александр Логинов — в числе претендентов на победу. Поставить на его успех можно с коэффициентом 7.10. Это примерно 12% вероятности. Шансы Евгения Гараничева аналитики оценили коэффициентом 100.00 (1%). Главные претенденты на победу, по оценке экспертов, — норвежец Йоханнес Бе (коэффициент 2.50) и француз Мартен Фуркад (3.80).

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