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«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты на ЛЧ

«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты на ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

По оценке букмекеров, шансы команд в первом матче практически равны. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 2.65. Это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на успех немецкого клуба можно с коэффициентом 2.75 (36%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.50 (28%).

Ответный матч в Германии состоится 10 марта.

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