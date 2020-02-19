«Тоттенхэм» — «Лейпциг»: когда играют, где покажут матч, какие ставки и коэффициенты на ЛЧ
Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, шансы команд в первом матче практически равны. Поставить на «Тоттенхэм» можно за 2.65. Это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на успех немецкого клуба можно с коэффициентом 2.75 (36%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.50 (28%).
Ответный матч в Германии состоится 10 марта.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 18 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
Партнерский контент