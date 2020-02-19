«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на встречу 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Аталанта» забьёт минимум 2 мяча за 1.70.



«Очень интересная пара, и одна из этих команд окажется в четвертьфинале Лиги чемпионов. И это событие. «Аталанта» вообще дебютант турнира, к тому же она была с 0 очков после трёх туров, но выкарабкалась. И сейчас «Аталанта» набрала хороший ход в чемпионате, одержала волевую победу над «Ромой» в последнем туре.



«Аталанта» играет не в Бергамо, а в Милане. Но всё равно Гасперини, думаю, что-то придумает интересное и подготовит сюрприз для Селадеса.



«Валенсия» в группе неплохо смотрелась. Она обыграла главных конкурентов на выезде — и «Челси», и «Аякс». Чуть не удержали минимальное преимущество во встрече с «Лиллем». В чемпионате «Валенсия» ни разу не проиграла дома, но на выезде смотрится неважно. В Лиге чемпионов же в гостях всё хорошо.



У «Валенсии» есть большие кадровые проблемы. Паулиста не сыграет в двух матчах с «Аталантой» из-за дисквалификации. Учитывая травму Гарая, пару центральных защитников составят Диакаби и Мангаля. А это не самый надёжный центр обороны. Если «Аталанта» сыграет смело, как она умеет, то сможет воспользоваться этим. Плюс не всегда выручает Доменек.



Есть резон попробовать сыграть победу «Аталанты» за 1.73. Не верите в победу «Аталанты», попробуйте сыграть «индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 мяча» за 1.7. Понятно, что «Валенсия» в Лиге чемпионов немного пропускает, а «Аталанта» не забивала больше гола в 6 из 8 последних матчей в еврокубках, «Валенсия» ещё и больше гола не пропускала в 9 из 11 встреч в Лиге чемпионов, но здесь что-то мне подсказывает, что у «Аталанты» моменты будут. Проблемы у «Валенсии» существенные. Я бы остановился на индивидуальном тотале хозяев», — сказал Генич.



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