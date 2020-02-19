«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: ставка Георгия Черданцева с коэффиициентом 7.50 на ЛЧ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».
Ставка: Сон Хын Мин забьёт первый гол за 7.50.
«Тоттенхэм» и «Лейпциг» – обе команды верховые. У «РБ» в чемпионате Германии вообще по шесть-семь забитых мячей бывает. У «Тоттенхэма» тоже стиль «анти-Моуринью»: много забитых и пропущенных, 3:2 счёт в последних двух встречах. И линия нас выводит на то, что матч должен быть верховым.
Но я-то как раз думаю, что игра получится низовой и вполне возможно, что закончится 0:0, хотя это вроде бы нелогично.
Однако это первый матч, это плей-офф. Это не чемпионат Англии с 38 турами. Поэтому раскрываться Моуринью не будет (это не тот тренер, который рискует).
А зачем раскрываться «Лейпцигу» в выездном матче? Тут обычная стратегия плей-офф первого матча на выезде. Имея домашнюю игру в запасе, нужно постараться не пропустить. Хозяев это тоже касается.
Исходя из этого, как раз логично предположить, что много голов мы в этом матче не увидим. Хотя быстрый гол может всё повернуть в другую сторону.
Мне хочется поискать что-то вокруг Сон Хын Мина. Потому что кореец находится в феноменальной форме, забивает в каждом матче. Вижу интересный вариант за очень большой коэффициент: первый гол в матче забьёт Сон Хын Мин. Корея, вперед!» — заявил Черданцев.
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