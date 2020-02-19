«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Павла Занозина на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на игру 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».
Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 2.33.
«Аталанта» нам очень здорово помогла в выходные. Видел много комментариев, дескать, «как это, они будут играть хорошо и результативно, выигрывать у “Ромы», когда у них на носу Лига чемпионов?". Вот такая сейчас «Аталанта». Она способна делить силы на оба турнира. «Аталанта» в отличной форме, вне зависимости от того, в каком графике они идут, поэтому команда заслуженно, как мне кажется, принесла нам наши с вами деньги.
Если говорить о матче с «Валенсией», то, конечно, «Аталанта» опять фаворит. Знаете, раз они так хороши, то я готов рисковать. Я бы не просто на победу «Аталанты» ставил, а на победу еще и с форой. Например, с аккуратненькой форой (-1) «Аталанта» выиграет железно. Вполне может быть и победа 2:0, потому что «Валенсия» не в порядке.
«Валенсия», несмотря на то, что с «Атлетико» ее прорвало и была игра 2:2, еле-еле выковыривает голы. У них категорически не идет игра. Я думаю, что в этом матче они могут ничего не забить, а в свои ворота получить два-три мяча уже в первом матче. Даже если «Аталанта» выиграет минимально в один мяч, мы все равно получим расход.
Так что в матче «Аталанта» — «Валенсия» я выбираю ставку на победу «Аталанты» с форой (-1) и коэффициентом 2.32», — сказал Занозин.
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