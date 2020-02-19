«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: гол Сона за 2.81.



«Тоттенхэм», по моим ощущениям, постепенно притирается к Жозе Моуринью. Но всё равно команда играет не так, как мы привыкли видеть от тех, кого тренировал португалец. Но последний матч выиграли 3:2 у «Астон Виллы». Яркий футбол был. Вроде бы нет Кейна, а команда забивает, и немало. Прекрасно выглядит Сон Хын Мин. Лидером атак стал, остановить его очень сложно, он юркий, техничный. Может он и убежать, и открыться здорово, и издали пробить.



«Лейпциг» — команда, которая любит играть от себя. И даже на выезде в Лондоне она может владеть мячом больше. Думаю, скорее всего, так и будет. Поэтому у Сона будут свободные зоны, чтобы убежать. «Лейпциг» ориентирован на атаку, а оборона там зачастую остаётся без поддержки.



На результат ставить бы не хотел. Пара равная. А вот на гол Сона поставил бы, учитывая, в какой он сейчас форме», — сказал Титов.



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