Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Ставка: гол Сона за 2.81.

«Тоттенхэм», по моим ощущениям, постепенно притирается к Жозе Моуринью. Но всё равно команда играет не так, как мы привыкли видеть от тех, кого тренировал португалец. Но последний матч выиграли 3:2 у «Астон Виллы». Яркий футбол был. Вроде бы нет Кейна, а команда забивает, и немало. Прекрасно выглядит Сон Хын Мин. Лидером атак стал, остановить его очень сложно, он юркий, техничный. Может он и убежать, и открыться здорово, и издали пробить.

«Лейпциг» — команда, которая любит играть от себя. И даже на выезде в Лондоне она может владеть мячом больше. Думаю, скорее всего, так и будет. Поэтому у Сона будут свободные зоны, чтобы убежать. «Лейпциг» ориентирован на атаку, а оборона там зачастую остаётся без поддержки.

На результат ставить бы не хотел. Пара равная. А вот на гол Сона поставил бы, учитывая, в какой он сейчас форме», — сказал Титов.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020