«Аталанта» — «Валенсия»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 19 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Аталанта» и «Валенсия». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».



По оценке букмекеров, фаворит поединка — итальянский клуб. Поставить на «Аталанту» можно за 1.70. Это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 5.10 (19%). Поставить на ничейный исход матча можно за 4.20 (23%).



Ответный матч в Испании состоится 10 марта.



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