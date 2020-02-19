«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала ЛЧ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 4.06.
«Снова выбираю ставку на ничью. Здесь уже коэффициент выше четвёрки. Это очень хорошо.
Игра состоится в Милане. Не думаю, что кто-то из соперников имеет преимущество над другим. По крайней мере такое серьёзное, чтобы быть явным фаворитом. Хотя в глазах букмекеров явный фаворит «Аталанта», на мой взгляд, у «Валенсии» как минимум гораздо больше опыта. Ничья за 4.06 — мой выбор», — сказал Андронов.
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