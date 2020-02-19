«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».



Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 2.05.



«Поговорим о матче английской Премьер-лиги. Убийственная статистика в этом противостоянии для «Манчестер Сити»: и куча побед в последних матчах, и «Вест Хэм» забивает крайне мало. Неважно, где проходит игра, – на результативность «молотобойцев» это не влияет.



Ещё и «Манчестер Сити» дома играет замечательно. Понятно, что надо ставить на победу «горожан» и в тайме, и в матче. Коэффициент невысокий, но хороший.



Надо ставить на крупную победу. Я догадываюсь, о чём сейчас будут думать и говорить в раздевалке «Сити» после жёсткого решения УЕФА о двухлетней дисквалификации. Клубу нужно завершить этот сезон ярко, потому что в нынешнем сезоне команда практически полностью перестанет существовать. Но закончить сезон так, чтобы не было стыдно перед болельщики, перед собой, – дело чести для «Сити». Не сомневаюсь, что «горожане» сейчас заиграют лучше, чем можно было предположить, а «Вест Хэм» не забьёт», — сказал Казаков.



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