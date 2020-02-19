«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 2.05.
«Поговорим о матче английской Премьер-лиги. Убийственная статистика в этом противостоянии для «Манчестер Сити»: и куча побед в последних матчах, и «Вест Хэм» забивает крайне мало. Неважно, где проходит игра, – на результативность «молотобойцев» это не влияет.
Ещё и «Манчестер Сити» дома играет замечательно. Понятно, что надо ставить на победу «горожан» и в тайме, и в матче. Коэффициент невысокий, но хороший.
Надо ставить на крупную победу. Я догадываюсь, о чём сейчас будут думать и говорить в раздевалке «Сити» после жёсткого решения УЕФА о двухлетней дисквалификации. Клубу нужно завершить этот сезон ярко, потому что в нынешнем сезоне команда практически полностью перестанет существовать. Но закончить сезон так, чтобы не было стыдно перед болельщики, перед собой, – дело чести для «Сити». Не сомневаюсь, что «горожане» сейчас заиграют лучше, чем можно было предположить, а «Вест Хэм» не забьёт», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 19 февраля 2020
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 18 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:30