«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.74.



«Конечно, у “Тоттенхэма” больше опыта в Лиге чемпионов, ведь это финалисты прошлого года. Моуринью дважды выигрывал кубок Лиги чемпионов. В группе “Тоттенхэм”, в отличие от “Лейпцига”, вышел со второго места. Можно говорить о каком-то эмоциональном кризисе у “Тоттенхэма”, но, с другой стороны, Моуринью и его команда может вырвать победу даже в отсутствие многих игроков атакующего плана. Кто-то всегда восполняет эти проблемы в атакующем потенциале “Тоттенхэма”. Тем не менее ещё нет такой стабильности, которая есть, как мне кажется, у того же “Лейпцига”.



Хотя “Лейпциг” более молодая команда, впервые в плей-офф, средний возраст немецкой команды 23 года. Я думаю, что даже на чужом поле в Лондоне “Лейпциг” может себя очень даже неплохо проявить. “Лейпциг” — это результативность. В группе из шести матчей в пяти команда забила по два мяча. “Тоттенхэм”, несмотря на ослабленный потенциал, в каждом из шести матчей в группе забивал один мяч, причём в первом тайме. Кстати, на это тоже можно сделать ставку.



Но я вам сказал, что потери есть потому, что нет Кейна, нет Сиссоко, нет уже Эрикссона. Конечно, у “Лейпцига” свои потери, но там нет таких звучных имён и таких потерь игроков, которые играли большую роль в составе немецкой команды. Как я уже сказал, у “Лейпцига” больше стабильности. Хотя есть проблемы в обороне, но даже если смотреть статистику, эти проблемы в обороне у “Лейпцига”, который борется за первое место в Бундеслиге с самой “Баварией”, эти проблемы компенсируются забитыми мячами. Мой прогноз будет таким: победа “Лейпцига», — сказал Гусев.



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