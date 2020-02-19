Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.74.

«Конечно, у “Тоттенхэма” больше опыта в Лиге чемпионов, ведь это финалисты прошлого года. Моуринью дважды выигрывал кубок Лиги чемпионов. В группе “Тоттенхэм”, в отличие от “Лейпцига”, вышел со второго места. Можно говорить о каком-то эмоциональном кризисе у “Тоттенхэма”, но, с другой стороны, Моуринью и его команда может вырвать победу даже в отсутствие многих игроков атакующего плана. Кто-то всегда восполняет эти проблемы в атакующем потенциале “Тоттенхэма”. Тем не менее ещё нет такой стабильности, которая есть, как мне кажется, у того же “Лейпцига”.

Хотя “Лейпциг” более молодая команда, впервые в плей-офф, средний возраст немецкой команды 23 года. Я думаю, что даже на чужом поле в Лондоне “Лейпциг” может себя очень даже неплохо проявить. “Лейпциг” — это результативность. В группе из шести матчей в пяти команда забила по два мяча. “Тоттенхэм”, несмотря на ослабленный потенциал, в каждом из шести матчей в группе забивал один мяч, причём в первом тайме. Кстати, на это тоже можно сделать ставку.

Но я вам сказал, что потери есть потому, что нет Кейна, нет Сиссоко, нет уже Эрикссона. Конечно, у “Лейпцига” свои потери, но там нет таких звучных имён и таких потерь игроков, которые играли большую роль в составе немецкой команды. Как я уже сказал, у “Лейпцига” больше стабильности. Хотя есть проблемы в обороне, но даже если смотреть статистику, эти проблемы в обороне у “Лейпцига”, который борется за первое место в Бундеслиге с самой “Баварией”, эти проблемы компенсируются забитыми мячами. Мой прогноз будет таким: победа “Лейпцига», — сказал Гусев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг». Прогноз: Нагельсман надавит на слабое место Моуринью
Молодой немецкий тренер блестяще проводит паузы между таймами. Для консервативного Жозе это станет проблемой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020