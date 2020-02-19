«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».



Ставка: «Валенсия» забьёт 1-й гол, но выиграет «Аталанта» за 10.00.



«Аталанта» – очень симпатичная команда. Одна из самых интересных сейчас в европейском футболе. А «Валенсия» нестабильна. Матч на матч не приходится, когда-то удачно, когда-то – не очень.



Единственный минус «Аталанты» — на мой взгляд, это отсутствие опыта, что и может повредить команде. Но, как мне кажется, «Аталанта» должна нынешнюю «Валенсию» пройти. Конечно, «Валенсия» – опытный клуб, но не топ-клуб. Всё в руках «Аталанты».



Но команда редко играет на ноль, эмоции часто захлестывают. Думаю, это может стать проблемой для «Аталанты». Полагаю, у «Валенсии» будет шанс на гол.



Не так много вариантов с хорошими коэффициентами в этом матче. Я предлагаю действительно рискованный вариант. Предположим, что «Валенсия» за счёт неопытности «Аталанты» сумеет забить первой, после чего хозяева за счёт своих болельщиков, мотивации и бешеного настроя всё-таки выжмут победу и отыграются, совершив камбэк.



Поэтому беру ставку на первый гол «Валенсии», но при этом П1. На этот вариант припасён кругленький коэффициент 10.0. Сыграем», — сказал Черданцев.



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