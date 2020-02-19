«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Лейпциг».



Ставка: ничья за 3.50.



«Тоттенхэм» у себя дома выглядит неплохо. Но и цельного представления о команде Жозе Моуринью пока нет. Ведь сам португалец пообещал, что трофеи будут позже, а этот сезон станет для него пристрелочным.



Тем не менее в еврокубках «шпоры» выглядят неплохо при любом тренере. Поэтому я думаю, что в матче против «Лепйцига» они являются даже фаворитами. Хотя «быки» не та команда, которая хорошо играет только на выезде или только дома.



Эту игру сложно прогнозировать. Это будет тяжёлый матч. Мне кажется, он завершится вничью. Может, это будет большая и результативная игра. Может быть, команды закроются и вообще не создадут моментов. Но это равное противостояние. И мне видится в нём ничейный результат», — сказал Нагучев.



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