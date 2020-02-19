«Аталанта» — «Валенсия»: ставка Егора Титова на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 2.20.



«Аталанта», признаюсь, очень нравится мне, качественный футбол показывает команда, и не первый сезон. Многих начинают интересовать результаты этого клуба, когда они посмотрят несколько игр. В последнем туре «Аталанта» победила на своём поле «Рому». И она ещё может вмешаться в борьбу за чемпионство. Может быть, не сама, но кому-то из тройки лидеров испортить жизнь «Аталанта» способна.



Жаль, что в Лиге чемпионов не у себя в Бергамо играет «Аталанта», но в Милан приедет очень много фанатов, ехать не очень далеко. Да и миланцы поболеют с удовольствием.



Про «Валенсию» что-то однозначное сказать сложно. С одной стороны, хорошие матчи в Лиге чемпионов, великолепная игра против «Реала» и «Барселоны» у себя дома в чемпионате, с другой — большое количество необъяснимых провалов, учитывая силу состава. Но вообще, думаю, можно сказать, что «Валенсия» — домашняя команда.



И здесь я ставлю на «Аталанту», у которой игра лучше поставлена, к тому же для «Валенсии» это гостевой матч. С форой (-1) беру итальянский клуб», — сказал Титов.



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