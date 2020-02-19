«Аталанта» — «Валенсия»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч ЛЧ

Сегодня, 19 февраля, пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол1».



Прогноз «Чемпионата»: «Валенсия» не проиграет за коэффициент 2.17.



Букмекеры считают фаворитом всего противостояния именно «богиню», а в первом матче котировки аналитиков намекают на явное преимущество хозяев. Встреча пройдёт на «Сан-Сиро», где «Аталанта» даже с «Манчестер Сити» не сумела заполнить стадион хотя бы на половину. Тем не менее эксперты верят в итальянцев.



На наш взгляд, налицо недооценка «Валенсии». Х2 на гостей идёт за коэффициент 2.17. Разумеется, у букмекеров есть основание считать фаворитом «Аталанту». «Богиня» выдаёт яркий футбол в Серии А, в активе команды — две победы подряд.



У «летучих мышей» серия из трёх матчей без побед. После проигрышей в матчах с «Гранадй» и «Хетафе» команда Дениса Черышева сыграла вничью с «Атлетико». Матч пройдёт в Италии, но «Сан-Сиро» — не домашнее поле «Аталанты».



У «Валенсии» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха, а также командный и индивидуальный опыт игроков. Для большинства футболистов «Аталанты» предстоящий матч станет главным на данном этапе карьеры. У «летучих мышей» есть исполнители, которые участвовали в куда более значимых встречах.



«Аталанта» любит проводить атаки большим числом игроков, а «Валенсия» — одна из лучших контратакующих команд нынешнего сезона. «Богине» придётся либо отказаться от своего стиля, либо рисковать уже дома получить 2–3 мяча.



Главная причина ставка Х2 — заниженный коэффициент на хозяев. Давать 1.74 на победу команды, которая играет не на родном стадионе, имея на день меньше отдыха, с более опытным кубковым бойцом, слишком опрометчиво. Шансы «Валенсии» увезти хотя бы ничью не ниже 50%.



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«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз: команда Черышева сделает заявку на выход в 1/4 финала ЛЧ Букмекеры переоценивают «Аталанту». «Валенсия» за счёт опыта исполнителей остановит итальянцев.