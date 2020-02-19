«Аталанта» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу плей-офф ЛЧ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Аталанта» — «Валенсия».



Ставка: «Аталанта» забьет минимум 2 мяча за 1.68.



«Лига чемпионов возвращается, итальянская «Аталанта» играет против «Валенсии». «Аталанта» является открытием всего европейского сезона, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, она продолжает идти в четвёрке в чемпионате Италии. Самое главное, что команда играет в содержательный футбол.



«Валенсия» за зиму потерпела несколько обидных поражений, мне кажется, что у неё нет игрового ресурса, чтобы считать себя фаворитом в этом матче, хотя статус у неё выше. Плюс, при всём уважении к «Аталанте», это очень скромная команда, что влияет на амбиции клуба, хотя я считаю, что в первом матче она небольшой фаворит.



Команда Гасперини очень часто транжирит свои моменты, поэтому здесь может случиться всякое – она может создать много моментов, но при этом не забить. Это главная проблема для «Аталанты». В любом случае я считаю, что преимущество у бергамасков. Мой прогноз – «Аталанта» забьёт не менее двух мячей. Ажиотаж вокруг этого матча в Италии сумасшедший, я верю, что свои шансы «Аталанта» реализует. Если говорить о других ставках, то можно поставить на чистую победу «Аталанты». Есть риск, но кажется, что «Аталанта» фаворит в первой встрече», — сказал Арустамян.



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