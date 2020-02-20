«Хетафе» — «Аякс»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Аякс» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: «Хетафе» не забьёт за 1.75.



«Лига Европы у нас на носу и поговорим о матче с участием испанской команды против нидерландской. «Аякс», полуфиналист прошлогодней Лиги чемпионов, приедет в Испанию играть против «Хетафе». Стилистически «Хетафе очень неудобен «Аяксу». Я об этом говорил, ещё когда «Краснодар» играл против «Хетафе», и сейчас буду говорить, когда «Аякс» играет против команды Пепе Бардаласа.



«Хетафе» умеет навязывать свою волю, свою игру и разрушать игру соперника. Есть какой-то стереотип, что «Хетафе» не играет сам и не даёт играть сопернику, но в этом сезоне у «Хетафе» и дела складываются в атаке чуть лучше. По-прежнему хороши Хорхе Малина и Хайме Мате. Родригес Анхель здорово выходит на замену. В матче с «Барселоной» вышел и забил. Вообще, если посмотреть на его статистику, то он достаточно много забивает. Очень сложно предсказать, чем закончится противостояние «Хетафе» и «Аякса».



Вроде бы «Аякс» безусловный фаворит, вроде бы не так и много еврокубкового опыта у «Хетафе», но свою волю испанцы могут навязать. В первом матче «Аякс может сделать ставку на ответную игру у себя дома.



«Хетафе умеет прибавлять по ходу матча. Хороший прессинг показал против «Барселоны» в первые 30 минут, потом неожиданно пропустил дважды. «Хетафе» пытался не отходить от своей манеры игры. Забил, и были ещё моменты у подмадридского клуба. Если посмотреть статистику «Хетафе», даже с той же «Валенсией» не имели преимущества и все мячи забили во втором тайме, то в первом тайме «Хетафе» постарается сыграть аккуратно, учитывая двухматчевое противостояние. «Аякс» тоже не будет раскрываться, поэтому я бы сыграл первый тайм меньше гола.



Раз уж я говорил про манеру игры «Хетафе» и о том, что команда прибавляет во втором тайме, то я бы попробовал сыграть либо индивидуальный тотал «Хетафе» во втором тайме больше, чем в первом, либо «Хетафе» в первом тайме не забьёт. Второй вариант мне нравится больше.



Видите, сколько я вам вариантов набросал, поэтому выбирайте сами. Можно взять тотал первого тайма меньше гола, либо тотал «Хетафе» в первом тайме меньше 0,5 гола. Мне оба варианта нравятся. Не знаю, нравятся ли они вам, — это уже ваш выбор и ваши мысли», — сказал Генич.



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