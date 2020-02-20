Эксперты: шансы «Тоттенхэма» пройти «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов — не более 20%

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» на выезде обыграл английский «Тоттенхэм» со счётом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте встречи с пенальти забил Тимо Вернер.



По оценке букмекеров, эта победа очень сильно укрепила шансы немецкого клуба в борьбе за путёвку в четвертьфинал. Поставить на то, что «РБ Лейпциг» дома не растеряет преимущество, можно с коэффициентом 1.18. Это примерно 80% вероятности. Сделать ставку на успех команды Жозе Моуринью по сумме двух матчей можно за 4.90 (20%).



Ответная встреча команд пройдёт в Лейпциге (Германия) 10 марта.



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