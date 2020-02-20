«Лудогорец» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру плей-офф Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Лудогорец» — «Интер».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.86.
«У «Интера» очень плотный и напряжённый график в Италии: это и Кубок, и чемпионат, где есть неприятности в последних матчах (имею в виду поражение во встрече с «Лацио» плюс близость игры с «Ювентусом»), и вот Лига Европы. Но «Интер» обязан проходить «Лудогорец».
В целом Антонио Конте умеет ротировать состав. Другое дело, что у миланцев не самая глубокая «скамейка». Однако к ротации прибегнуть придётся.
«Лудогорец» — крепкая команда, это такой гранд болгарского футбола, у которого есть деньги, есть возможности и амбиции.
Мне кажется, «Интер» постарается сыграть максимально аккуратно в выездном матче. И я возьму тотал меньше 2,5, потому что «Интер» не будет форсировать события, а «Лудогорец» вряд ли забьёт больше одного гола», — полагает Арустамян.
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