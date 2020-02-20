«Айнтрахт» — «Ред Булл Зальцбург»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Ред Булл Зальцбург» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.71.



«Ещё один матч Лиги Европы. Тоже здесь всё довольно интересно. Но в последнее время «Айнтрахт» выглядит как-то несуразно. И матч Бундеслиги, который они провели против «Боруссии» из Дортмунда, оставил очень много вопросов относительно возможностей Франкфурта. Там сейчас не совсем всё хорошо. Разумеется, в домашнем матче команда будет фаворитом, но я думаю, у «Ред Булл» и опыта уже достаточно, и возможностей для того, чтобы какие-то неприятности сопернику доставить.



Выберу ставку на ничью с коэффициентом 3,71. Тот случай, когда надо играть за коэффициент», — сказал Андронов.



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