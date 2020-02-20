«Олимпиакос» — «Арсенал»: по какому каналу покажут матч, прогнозы и ставки
Сегодня, 20 февраля, в Греции на стадионе «Гиоргиос Караискакис» пройдёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Олимпиакос» и «Арсенал». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Арсенал» можно за 2.40. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на успех греческого клуба можно с коэффициентом 2.85 (33%). Поставить на ничейный исход матча можно с коэффициентом 3.55 (27%).
Ответный матч состоится в Англии 27 февраля.
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