«Шахтёр» — «Бенфика»: прогноз Егора Титова на игру 1/16 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: «Бенфика» забьет минимум 2 мяча за 2.75.



«К сожалению, вынужден снова сказать, что «Шахтёру» стало сложнее играть в еврокубках, потому что конкуренции в своём национальном чемпионате он не чувствует. Да, в отдельных матчах киевское «Динамо» может поставить сложные задачи, но на дистанции — нет. И сейчас уже нет того «Шахтёра», который выигрывал Кубок УЕФА, здорово выступал в Лиге чемпионов. В этом сезоне в очередной раз не сумели выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв решающий матч «Аталанте».



С «Бенфикой» будет тяжело, потому что португальцы в тонусе. А для «Шахтёра» это будет первая игра после сборов. На свежачка в первой половине «Шахтёр» может что-то интересное показать, но во втором тайме будет совсем сложно. «Бенфика» по составу точно не слабее, сейчас она разозлена неудачей в игре с «Брагой». Мотивации будет ещё больше.



«Шахтёр» не славится крепкой обороной, поэтому поставлю на то, что португальцы забьют как минимум два мяча», — сказал Титов.



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