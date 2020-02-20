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«Рома» — «Гент»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу плей-офф ЛЕ

«Рома» — «Гент»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу плей-офф ЛЕ
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Рома» — «Гент».

Ставка: «Рома» забьет в обоих таймах за 2.14.

«В данном случае, я думаю, можем говорить, что у «Ромы» кризис, большие проблемы в чемпионате Италии, много поражений подряд. И команда уже отстала довольно серьёзно от 4-го места, которое занимает «Аталанта». Поэтому Лига Европы превращается в главный турнир для римлян.

Матч против «Гента» важен, «Роме» надо как-то реабилитироваться, решать свои проблемы, надо проявить себя и показать, что сезон не потерян.

Поэтому поставлю на голы «волков» в каждом тайме», — сказал Арустамян.

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