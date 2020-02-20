«Рома» — «Гент»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу плей-офф ЛЕ

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Рома» — «Гент».



Ставка: «Рома» забьет в обоих таймах за 2.14.



«В данном случае, я думаю, можем говорить, что у «Ромы» кризис, большие проблемы в чемпионате Италии, много поражений подряд. И команда уже отстала довольно серьёзно от 4-го места, которое занимает «Аталанта». Поэтому Лига Европы превращается в главный турнир для римлян.



Матч против «Гента» важен, «Роме» надо как-то реабилитироваться, решать свои проблемы, надо проявить себя и показать, что сезон не потерян.



Поэтому поставлю на голы «волков» в каждом тайме», — сказал Арустамян.



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