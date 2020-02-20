«Спортинг» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз Владислава Радимова на встречу Лиги Европы

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Истанбул Башакшехир».



Ставка: проход «Истанбула» за 2.17.



«В целом команды примерно равны по уровню, но если говорить о фаворите этой пары, то мне кажется, что им является турецкий клуб. Игра «Истанбула» мне очень понравилась, я видел их недавний матч в чемпионате Турции и обратил внимание, что команда у Окана Бурука играющая, и ей по силам по сумме двух матчей обыграть «Спортинг» и пройти в следующий этап Лиги Европы. В составе «Истанбула» много опытных игроков, так что турецкий клуб обладает неплохим составом и может рассчитывать на успех в этой паре. Также важным фактором является то, что ответный матч пройдёт в Турции, и это плюс для турецкого клуба, так что вполне возможен сюрприз в этой паре», — сказал Радимов.



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