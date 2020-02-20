«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дениса Казанского на матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: гол Игало за 2.71.



«Манчестер Юнайтед» отправляется в Бельгию играть против «Брюгге». Я не думаю, что в этом матче будет много забитых мячей. Да, «Брюгге» в Лиге чемпионов пропускал пачками, но здесь надо выстоять против «МЮ».



Я бы в этом матче обратил внимание на другое. Появился Одион Игало, нигерийский форвард, приехавший из Китая. Все, кто следит за футболом, прекрасно понимают, о ком я говорю. Сейчас немного рискованно бросать его в бой в АПЛ. Вы видели, что на матч с «Челси» он вышел на пять минут. А вот попробовать его в игре с «Брюгге», на другом фронте, мне кажется, будет правильно.



Самое главное, что в этой паре всё решит игра на «Олд Траффорд». Сейчас выезд, стоит использовать такой себе полуторный состав, чтобы на выходных справиться с «Уотфордом». Мне кажется, что Игало выйдет в старте. Он невероятно хочет играть в футбол. Я думаю, что его аппетита хватит для «Брюгге» уж точно.



Поэтому ставим на гол Игало. Игрок стартового состава, талантливый, невероятно амбициозный, который попал в его самый любимый клуб. Будет рвать и метать. Гол Игало в матче с «Брюгге», — сказал Казанский.



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